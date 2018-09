Postimehe video: julm avarii IndyCari Portlandi etapil

IndyCari sarja lõpuni on jäänud üks etapp, mis sõidetakse 16. septembril Sonoma ringrajal Kalifornias, kus on mängus topeltpunktid ehk võitja võib teenida 100 punkti. Seega on üldvõidu võimalus säilinud neljal piloodil - lisaks Dixonile (598 punkti) ka Alexander Rossil (569), Will Poweril (511) ja Josef Newgardenil (511).