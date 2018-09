Tänakut ja Toyotat tabas enne Türgi rallit ootamatu tagasilöök

Homologeerimise reeglid näevad nimelt ette, et võistkond ei või Türgis uut jõuallikat kasutada. «Kui võtta tarvitusele homologeeringu «jokker», mis meie jaoks tähendab uut mootorit, ei või seda panna vanale kerele,» rääkis Autospordile tiimipealik Tommi Mäkinen. Ehk lihtsamalt selgitades – autode kered registreeritakse hooaja eel kindlatele rallidele ning võistkondadel on küll õigus teha hooaja käigus uuendusi, ent neid on piiratud arv ning ka nende kasutusviis on limiteeritud.

Toyota kasutab Türgis keresid, millega on juba sõidetud nii aprilli lõpus Argentinas kui ka juuni algul Sardiinias. Pärast Sardiinia rallit sõideti Soomes ja Saksamaal teise kerega, millele uue mootori panek oli reeglitega lubatud. Nüüd on Toyota aga plindris, sest kahe ralli vahel ei tohi nad enam muudatusi omavahel kombineerida.

Nii sõidavadki Ott Tänak, Esapekka Lappi ja Jari-Matti Latvala Türgis vana tüübi autodega. Uue mootoriga Soomes ja Saksamaal peetud kaks viimast rallit võitnud ning MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Tänak on varem kiitnud, et värskendatud jõuallikas pakub senisest paremat väändemomenti ja kiirendust.

Mäkinen jäi siiski sõnades optimistlikuks, avaldades lootust, et tema sõitjad ei muutu seetõttu konkurentidest aeglasemaks. «Pole hullu, küsimus on lihtsalt reeglite täitmises. Ma ei tea, miks see reegel niisugune on, aga ta on väga-väga keeruline ega tule õigupoolest kellelegi kasuks,» nurises soomlane.

Lisaks on Toyota näinud Mäkineni sõnul kõvasti vaeva, et vabaneda ülekuumenemise probleemidest, mis kimbutasid nende autosid hooaja algul peetud Mehhiko rallil. Türgis valitsevad tõenäoliselt samasugused tingimused nagu märtsis Mehhikos. «Loodan, et toonased probleemid on Türgi ralliks ajalugu. See lisaks meile kõvasti enesekindlust,» lausus Mäkinen.