Le Mans sarja masinaga tutvust teinud Tänak: autoralliga võrreldes teine maailm

«See on meie meeskonna traditsioon, et tulla pärast Saksamaa rallit siia ja kohtuda meeskonna liikmetega, kes valmistavad meile mootoreid. See on suurepärane võimalus meie jaoks näha, kuidas nad meie masina mootorit arendavad,» rääkis Toyota meeskonna tegevdirektor Mia Miettinen videos.

Lisaks kõigele sellele said rallisõitjad testida Le Mans masina simulatsioonimudelit, mis on tehtud ülimalt realistlikult, et seadistada päris autot eelseisvateks võistlusteks. Ott Tänak on varasemalt maininud, et tulevikus on ta huvitatud proovima peale WRC ka just nimelt Le Mans sarja.

«Meil oli täna võimalus katsetada võidusõidu simulaatorit. Oli huvitav tunda, kuidas on istuda põrandal ja mitte midagi välja näha väga suurel kiirusel. Tundub, et see on autoralliga võrreldes veidi teine maailm. Samas oli see väga vinge kogemus esimese aimduse saamiseks ka sellelt spordialalt. Loodetavasti tuleb meil ka tulevikus selliseid võimalusi,» rääkis Tänak.