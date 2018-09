Võidukas Sildaru jätab riski vältimiseks MK-etapi vahele

«Päevad on liiga pikad olnud. Ükski kolmest võistlusest pole ajagraafikus püsinud, kogu aeg on ilmastikuolude ootamise tõttu vaja olla stardivalmis. Seetõttu arvame, et vigastusest tagasi tulles on koormus liiga suur olnud,» rääkis Sildaru isa ja treener Tõnis Sildaru Postimehele.

Naiste Big Airi MK-etapp peetakse Cardronas juba 5. septembril, finaal oleks kavas 7. septembril.

Sildarud teavad ka, et stardis on väga vähe naisi. «Tegime pärast rennisõitu MK-treeningu ning kõigil oli hoog väga kehvake. Osad naised juba tõmbasid end stardinimekirjast maha.»

Riskide vältimiseks loodavad Sildarud targalt käituda. «Me pole Kellyga veel lõplikku otsust teinud, aga arvestades praegust koormust ja hoopuudust, siis pigem vist üritaks riske maandada. Suures plaanis tahaksime keskenduda siiski kogu hooajale, mitte ühele MK-etapile.»

Ka Kelly Sildaru tunnistas, et teda on pidev võistluste edasilükkumine ning pikad päevad veidi väsitanud. Tänase võistluspäeva kohta ütles eestlanna aga järgmist: «Päris hea päev oli. Suures plaanis õnnestus tehniliselt kõik. Rennis on oluline hüpete kõrgus, seal olid ootused natukene paremad. Ka stiili poolelt oleks võinud parem olla.»

Kelly Sildaru võitis Uus-Meremaalt kolm medalit – kaks kulda, ühe hõbeda. «Enne võistluseid tahtsin lihtsalt oma ära teha ning anda endast maksimumi. Midagi mulle kripeldama ei jäänud.»

Kolmest võistlusest ühte ta eraldi välja ei toonud, sest: «Kõigil on oma võlud ja mõnud. Rennisõidu võlu on see, kui sa üle ääre hüppad ja trikki teed. See tunne on teistsugune. Otse hüpates sa ei saa hüppe suurust valida, rennis saab seda teha.»