Luis Suarez: VAR teeb mind kartlikuks

VAR võeti tänavu kasutusele ka Hispaania kõrgliigas, kuid Suareze meelest võtab see mängulusti vähemaks.

«Kui sa oled mängija ning tead, et VAR on kasutusel, kaotad sa instinkti väravat tähistada. Kui on kahtlus, kas värav luges või mitte, kaob adrenaliin koheselt ära,» kurtis ta Hispaania reporteritele, vahendab Diario.