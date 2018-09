«Eks keelebarjäär natuke aeglustab kohanemist, sest mu itaalia keel pole veel kõige teravam (muigab - toim) ning peatreener ja tema abilised ei räägi inglise keelt. Teine treener natuke saksa keelt tonkab, aga see pole ka päris ideaalne. See veidi aeglustab. Eks esimene mäng näitas ka seda, et polnud kõige lihtsam.

Peas oli korraga tuhat mõtet. Süsteem on ka ju teistsugune, millega Liverpoolis olen harjunud. Pluss taktikalistel koosolekutel räägitu jõudis minuni kõik läbi tõlgi ja seda, kui palju tõlkes kaduma läheb, ma ei tea,» rääkis Klavan Postimehele.

Kas sinu esimeses mängus oli 1:1 väravas süüdi siis kommunikatsiooniviga? (1:1 värav sündis 53. minutil olukorrast, kus Klavan ei läinud kaasa keskele nihkunud paremkaitsja Simone Padoini plaaniga jätta Sassuolo ründaja Domenico Berardi suluseisu.)

Nii ja naa. Ma olin natuke harjunud, et Liverpoolis oli liiniliikumine ühelt poolt teisele. Muidugi ma oleksin pidanud olema paremas positsioonis, nägema seda kõike, aga isegi siis kui see jooks tuli minu selja tagant, siis Liverpoolis olin ma harjunud sellega, et vasakkaitsja jookseb lõpuni.

Keskkaitsjal on asjad Cagliaris veidi teistmoodi. Liverpoolis oli diagonaaljulgestus ikkagi A ja O. Seal seda pole, seal jätab äärekaitsja vastase üks ühele. Nüansse on erinevaid. Muidugi ka taktika, sest 4-4-2 see päris ei ole. Pigem 4-3-1-2, kus ääri pole, äärepoolikuid ka päris ääres ei ole, kuigi mingi hetk nad sinna jõuavad. Kogu see liiniliikumine on teine. Eks taktikalised erinevused olid mingil määral minimaalsed, aga rõhk on teine.

Oli näha, et teises mängus toimisid asjad palju paremini. Kõik oli hoopis loogilisem. Kõrvalt vaadates tundsid vist ennast palju mugavamalt?

Cagliari Calcio keskkaitsja Ragnar Klavan. FOTO: Cagliari Calcio

Jah. Laupäeval trennis peatreener küsis, kuidas on. Vastasin, et okei, aga ega situatsioon ideaalne ole. Ta ütles, et mõtleb, kas panna mind koosseisu. Pühapäeva hommikul ta otsustas, et läheb mänguks.

Kui sa Sardiiniasse läksid, siis ütlesid, et tunned, et see on õige otsus.

Siiamaani tunnen!

Nüüd on asi jõudnud natuke aega settida. Kas see tunne on õige?

Õige! Kohe kindlasti ütlen aga seda, et see oli karjääri kõige raskem otsus. Kogu kompotti ei saanud ka väga kauaks vaaritama ka panna, üks või kaks päeva oli otsustamisaeega, aga see tundus õige ning sisetunne oli ka õige. See klubi ja see üleminek puudutas kõiki neid tahke, mis on mulle hingeliselt tähtsad.

Senised üleminekud on olnud sinu karjääris loogilised, alati samm edasi. Nüüd sa loobusid võimalusest tulla jalgpallis Inglismaa meistriks. Kuivõrd keeruline oli seda otsust langetada?