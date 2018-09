Suarez ootab Pogba'd Barcelonasse: sellise kvaliteediga mängija on alati oodatud

Pogba aeg Manchester Unitedis on möödunud üle kivide ja kändude. Eelmisel hooajal ei saanud ta kohati isegi põhikooseisu kohta ning tema suhted meeskonna peatreeneri Jose Mourinhoga pole olnud kuigi head. Seetõttu on ka prantslane ise maininud, et on huvitatud klubivahetusest.

Kuigi üleminekuperiood on nüüdseks lõppenud ja Pogba jäi Unitedisse, on siiski võimalus, et juba sel talvel ühineb prantslane Barcelonaga, kuna meeskond näitab Pogba vastu üles endiselt huvi. Ka meeskonna ründaja Suarez usub, et Pogba võiks nende meeskonnaga ühineda.

«Ma arvan, et ta soovib võidelda rohkemate tiitlite eest, kui ta praegu seda teeb. Ta küll ei ole otseselt Barcelona tüüpi mängija, aga sellise kvaliteediga mängumehed on alati meie meeskonda oodatud. Pogba on keskväljal täielik maailma tipp, tal on tohutult kvaliteeti,» vahendab Yahoo Suarezi sõnu.