Kriis Taani moodi: A-koondist esindavad Rahvuste liigas saalijalgpallurid

Möllu põhjustas koondise liikmete ja alaliidu tüli, mis tänaseks paisunud sedavõrd suureks, et viimne kui meeskonna põhitegija otsustas punavalget särki selga mitte tõmmata. Mängijatega ühinesid meeskonna treenerid Age Hereide ja Jon Dahl Tomasson. Täna õhtul peab võõrsil Taani maavõistluse Slovakkiaga, pühapäeval alustab aga koduses Aarhusis uue Rahvuste liiga teekonda Walesi vastu.

Koondise juhtivmängijad eesotsas Inglise liiga staaride Christian Erikseni ja Kasper Schmeicheliga pole rahul alaliidu ette kirjutatud kommertsõiguste lepinguga. Kriis jõudis haripunkti pühapäeval, kui langes läbirääkimiste tähtaeg. Kuna kokkuleppele ei jõutud, saadabki 1992. aasta Euroopa meister, äsjase MMi 1/8-finalist ja maailma edetabeli üheksas koondis lahingusse sõna otseses mõttes naljameeskonna.

Sinna kuuluvad 17 amatööri, kes mängivad igapäevasel Taani tugevuselt kolmandas või madalamas liigas, mis aga iseäranis tragikoomiline – lisaks neile kuus saalijalgpallurit!

Kaheteistkümnendal tunnil kutsuti koondise treeneripingile appi üks 26 aasta tagustest Euroopa meistritest John Jensen. «Näen selles tülis ainult kaotajaid. Kõige suurem kaotaja on Taani jalgpall. Et nõustusin taolises olukorras kutsele «jah» vastama, tähendab vaid seda, mida Taani jalgpall mulle tähendab. Koondis on minu jaoks institutsioon. Ma ei võta vaidluses mingit seisukohta ega ole kellegi poolel. Kuna toimuvat oli äärmiselt valus kõrvalt vaadata, tahan lihtsalt aidata,» sõnas omaaegne Londoni Arsenali poolkaitsja.

John Jensen. FOTO: AP/Scanpix

Mängijate ühendus teatas, et kohtumisi Slovakkia ja Walesiga üritati päästa. Jõulises avalduses seisis muuhulgas kirjas: «Mängijad on äärmiselt üllatunud, et DBU ei soovi lahenduseni jõuda. Püüdsime saada neid laupäevaks või pühapäevaks laua taha, paraku tulutult. Oleme lähtunud pikaajalisest tavast, et kollektiivlepinguta koondis mängima ei lähe.»

Et mängudest loobumise korral ähvardanuks Taanit UEFA karm karistus – kuni EM-valikturniirilt kõrvaldamiseni -, otsustatigi riiki esindama saada vaid koduliiga (teisejärgulised) pallurid.

Konflikt algas aasta eest naiste boikotiga

Tegelikult on vaidlus kestnud juba terve aasta ega puudutanud sugugi vaid meeste koondist. Nii boikoteerisid Taani naised mullu oktoobris MM-valikmängu Rootsiga. Tabelisse kirjutati Rootsi 3:0 võit ning Taani alaliidule määrati 20 000 euro suurune trahv koos hoiatusega: kui nelja aasta jooksul midagi säärast kordub, kõrvaldatakse Taani UEFA võistlustelt.

«Meie, mängijad, oleme tõesti teinud kõik, et lahenduseni jõuda,» lausus üks läbirääkijaist, FC Kopenhaageni poolkaitsja William Kvist. «Me ei mõista, miks DBU-le ei sobinud tüli mängude ajaks unustada ja minna edasi lepinguga, millega toimetasime koguni neli aastat. Nii saanuks tähtsad mängud päästetud, mille järel olnuks taas piisavalt aega lahenduse leidmiseks.»