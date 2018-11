Kontaveidil oli karjääri edukaim hooaeg, ent mullune tippsaavutus jäi kordamata

Kontaveidi sõnul tuli kasuks, et tal oli Hiinas juba üks mäng vöö vahel, sakslannale oli see aga turniiri esimene lahing. «Väga raske mäng oli, küllaltki tasavägine. Esimeses setis mängisin küllaltki kindlalt, aga tema esimene serv ei läinud eriti sisse. Teist setti alustas ta kindlasti tugevamalt ja servis paremini. Otsustav sett oli tasavägine, suutsin teda paar korda murda ja tähtsal kohal enda servi hoida – see oli täna mängu võti,» rääkis meie esireket, kelle aastasissetulek kasvas matšivõidu tulemusel tubli viie protsendi võrra. Lisaks kerkis eestlanna esialgu jooksvas maailma edetabelis karjääri kõrgeimale, 19. kohale, aga seal võivad kaks piigat – Ashleigh Barty ja Wang Qiang – temast veel mööda tõusta.