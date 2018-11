Oliver Solberg rääkis avameelselt isa haigusest: ta kaotas oma sära

Pärast eelmisel aastal tehtud rasket avariid Lätis avastati Solbergil keeruline haigus nimega sarkoidoos, mis kujutab endast organismi poolt liigse raua tootmist. Üks suuremaid probleeme autosportlasena oli haigusest põhjustatud nägemise halvenemine, mille tõttu Solberg ka prille kandma hakkas: «Nüüdseks on nägemine juba päris hea, aga siiski veel veidi hägune. Õnneks läheb see iga päevaga paremaks, ma näen aina selgemalt,» rääkis Solberg intervjuus NRK-le suvel.

Petter on intervjuudes kinnitanud, et Oliverile oli see vast kõige raskem aeg – kui tavaliselt oli isa poega juhendamas, oli ta nüüd jõuetu ning magas autos. Nüüd käisid isa ja poeg NRK saates «Lindmo» ning Oliver tunnistas, et isa oli kõrvalt raske vaadata. «See oli nii imelik, sest ta on tavaliselt väga entusiastlik ja väga motiveeritud,» rääkis Oliver.