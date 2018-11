Eesti väravavaht aitas Arsenalil liidriks tõusta

Hein tegi laupäeval kaasa täismängu, kui Arsenali U18 alistas võõrsil 3:1 Swansea eakaaslased. Kuna varasem liider Tottenham tegi samal ajal Fulhamiga 1:1 viigi, tõusis just Arsenal U18 Premier League'i lõunatsooni liidriks. Üheksa mänguga on nad kogunud 24 punkti, Spursil on koos 23 silma.