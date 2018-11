Kui Saaremaa VK pole varem eurosarjas osalenud, siis Gentofte mängis ka eelmisel aastal sama sarja ning jõudis läbi kvalifikatsiooni esimesse ringi, kus kaotati hilisemale võitjale Ravennale. Aasta varem tehti kaasa Meistrite liiga eelringis, sealt väljalangemise järel jätkati taas Challenge Cupil, kus mängiti ka aastatel 2016 ja 2013. Ka varem on pika ajalooga klubi erinevates eurosarjades osalenud, esimest korda CEV Cupil aastal 1995.

Saaremaa meeskonna peatreener Urmas Tali ütles, et meeskond on ajalooliseks kohtumiseks valmis.

«Nendeks mängudeks me need paar kuud vaeva oleme näinud, kas sellest piisab, näitab juba tulevik. Eelkõige peame enda asjadele keskenduma, järele ei saa kuskilt anda, siis on võimalused eduks olemas. Murdepunkte peame suutma vältida,» rääkis juhendaja Saaremaa valmisolekust.

Gentoftet iseloomustas Tali järgmiselt: «Klassikalise stiiliga meeskond, kellel on head nurgaründajad, kiired tempomehed, klassikaline diagonaalründaja, kaks erineva käekirjaga sidemängijat. Harrastavad kiiret mängu ja teevad üldiselt vähe vigu. Tehniliselt hea võistkond.»

Saaremaa klubi tegevjuht Hannes Sepp loodab mängul näha 1000-pealist toetajaskonda.

«Väga loodan, et homme tuleb täismaja, see on meie kogukonna jaoks eriline sündmus. Saaremaa inimesed on kohtumise toimumisega hästi kursis ja ma loodan, et meeskond suudab sellest paarist edasi saada,» sõnas Sepp.

«Euromängu nõuded on võrreldes Credit24 Meistriliigaga rangemad ja sellega seoses on ka päris palju paberimajandust olnud. Samas, kui esimest korda see protseduur läbi teha, on edaspidi juba kergem. Hetkel oleme kõigega joonel, vastasmeeskond liigub läbi Riia siiapoole, saal on täna kella 17ks valmis ja meeskond samuti.»