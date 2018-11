Kaljulaidi kõrval läbisid New Yorgi maratoni relvastatud eriagendid

USA salateenistuse töö on kaitsta riiki külastavaid riigijuhte seal, kuhu iganes nad lähevad. Spordisõber Kaljulaid läks aga New Yorgi maratonile ning seega polnud pääsu ka teda turvanud eriagendil Mason Braymanil ja leitnant Bill Uheril.

USA agendid said kinnituse New Yorgi maratonil jooksmisest alles neli päeva enne võistlust. Samas olid nad juba juulis teadlikud, et võib-olla tuleb neil seda teha. «Ütlesin, et olen valmis. See oli minu jaoks hea vabandus kodust välja saada ja treenida,» ütles Uher.