Kilp pakkus suusatamise põnevamaks muutmiseks oma lahenduse

«Oleme sõpradega mõelnud, mis tooks vaatajaid spordialale juurde. Üks idee on mäefinišid. Näiteks iga ring võetakse Tehvandi tõusu kiireim läbimise aeg ja lüüakse need kolme ringi peale kokku,» sõnas Kilp.

Kui Skandinaavias toimuvatel võistlustel on rajaäärne melu jätkuvalt suur, siis Kesk-Euroopas või Itaalias seda Kilbi sõnul enam väga pole. «Melu on see, mis lööb adrenaliini üles. Tänu sellele tuleb suusarajal elavnemine. Midagi tuleb muuta, sest publikuhuvi pole enam see, mis kunagi,» tõdes Kilp.