Ogier arutles, kes on Austraalia ralli eel paremas olukorras

Ogier tunnistab, et tegelikult on tema konkurendil Thierry Neuville’il stardipositsiooni mõttes eelis. «Ma arvan, et parem on minna viimasele rallile paaripunktilisest kaotusseisust ning startida teisena. Samas tähendaks see seda, et probleemide tekkimisel tuleks tema maailmameistriks. Raske on öelda, kumb positsioon parem on,» ütles Ogier.