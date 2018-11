NBA otsepilt: võimsa eesliiniga Pistons võõrustab valede valikute meistrit Hornetsit

Mängu eel:

Läbi aastate on Hornets teinud küll kõrgeid draftivalikuid, ent koju toonud nendega tühja tuult. 2011. aasta 7. ja 9. valikutega raisati kõrgem kahest Bismack Biyombole, jättes võtmata Klay Thompsoni (11.), Kawhi Leonardi (15.) või Jimmy Butleri (30.). Teise valikuga õnnestus noppida Kemba Walker, tänane staarmängujuht, kes särab aga siiani üksildase tähena Hornetsi halbade valikute jadas.

2012. aastal teist valikupositsiooni hoides eelistati tänast vahetusmeest Kidd-Gilchristi muuhulgas Bradley Bealile, Damian Lillardile, Andre Drummondile, 2013. aga rõõmustati 4. valiku ja Cody Zelleri üle, jättes enesekindlalt lauale Steven Adamsi, Antetokounmpo, Rudy Goberti ja Dennis Schröderi nimed. 2017. langes liisk lõpuks korraliku mängumehe kasuks – Malik Monk tõusis kohe kollanoka-hooajal paremuselt teiseks punktikütiks. Temale ja Spursist hangitud veteranile Tony Parkerile loodavad herilased Kemba Walkeri kõrval kõvasti – ja seni on ebatõenäoline tandem suutnud usaldust õigustada.

Ka Pistons on maadelnud halbade valikutega. Erinevalt konkurendist otsustasid mootorimehed aga mutrid kohe koomale keerata: peatreener Van Gundy kruviti pesast välja nagu katkine pirn, asemele Torontost üllatava hundipassi teeninud loots Dwayne Casey. Suvise suurtehinguna meelitati Clippersist Blake Griffin. Kuna Drummond on sirgunud korvi all tõeliseks luupainajaks, siis eesliinis Pistonsil probleeme pole. Mida ei saa aga öelda tagaliini kohta.