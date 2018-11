Hamilton jättis Ferrariga liitumisel ukse lahti

Kuluaarides on olnud juttu, et Hamiltonile pakuks huvi tulevikus Ferrariga liitumine ning britt ei lükka otseselt neid kuulduseid ka ümber. «Praegu on mul end väga raske mõnes teises meeskonnas ette kujutada. Mercedes on minu perekond. Ütlesin seda ka ajal, mil sõitsin McLareni eest,» meenutas Hamilton.