Verstappen: Brasiilia rada ei sobi Red Bullidele, aga kõike võib juhtuda

«Interlagose ringrada ei sobi meie masinatele eriti hästi. Siiski ei tähenda see seda, et oleksin juba alla andnud. Tulin 2016. aastal Brasiilias poodiumile ning nüüd on mul eelmisest nädalast Mehhiko etapivõit kirjas – tuleval nädalavahetusel võib veel kõike juhtuda,» jäi Verstappen positiivseks.

«Sellel ringrajal on keeruline leida kohti, kus on võimalik möödasõite sooritada. Ring on küllaltki lühike ja seal ei ole väga palju kurve, mida läbitakse suure kiirusega. Samas võib ilm mängida oma rolli sõidu juures ning eelmisel aastal tõestati, et sellel rajal on võimalik möödasõite sooritada küll,» lisas omalt poolt Verstappeni meeskonnakaaslane Daniel Ricciardo.