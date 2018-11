Irina Embrich: valu tuleb vahepeal, aga mitte pidevalt

Eelmisel aastal pidi Irina Embrich koduse MK-etapi randmevigastuse tõttu vahele jätma, kuid nüüd on 38-aastase Embrichi käsi oluliselt paremas seisus, vahendab ERRi spordiportaal.

«Praegu valu vahepeal tuleb, aga mitte pidevalt. Selles mõttes on parem,» rääkis Embrich ETV spordiuudistele.

Et maailma edetabelis on Embrich 69., alustab ta Tallinna Mõõga turniiri reedel kvalifikatsioonist. Epeenaiskond on langenud aga maailma edetabelis kaheksandale kohale ning võistkonnavõistlust alustatakse avaringist.