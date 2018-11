Meistrite liiga otseblogi: Man United püüab Juventust üllatada, suurklubid vääratusi vältida

Enne mänge:

Kahe nädala eest alistas Juventus H-grupis Unitedi Old Traffordil 1:0, ainsa värava lõi toona paolo Dybala. Juventus on kolmest mängust saadud kolme võiduga grupi kindel liider, United peab edasipääsuheitlust tõenäoliselt Valenciaga.

F-grupis kaotas Manchester City avavoorus üllatuslikult Lyonile, kuid on pärast seda noppinud kaks võitu ja hoiab liidrikohta. Kui täna alistatakse kodus Donetsk ja Lyon saab samal ajal jagu Hoffenheimist, on City taganud edasipääsu. Seni võiduta sakslastel ja ukrainlastel on samas vaja tabelisse kirjutada esimesed kolm punkti, muidu jäävad kohamängud neile ilmselt unistuseks.

G-grupis on äsja peatreenerit vahetanud Madridi Real ühe korra juba libastunud ja teist eksimust endale enam lubada ei või. Eelmises voorus pusiti kodus Plzeni meeskonnaga pikalt ja see annab aimu, et Tšehhis ei oota Reali kerge mäng. Kevadina poolfinalist Roma vajab Moskvast aga vähemalt punkti, et oma lootusi elus hoida.