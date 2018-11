Postimehe aruanne: Tartule säru teinud Kalev/Cramo jätkab Eesti-Läti liigas kaotuseta

Enesekindel Sokk. Eelmised neli hooaega Tartus mänginud, kuid selleks hooajaks pealinna esindusmeeskonda naasnud Kalev/Cramo tagamängija Tanel Sokk tekitas avaveerandajal endisele koduklubile paksu pahandust. Sisuliselt kõik visked, mis Sokk endale usaldas, leidsid suuna läbi korvirõnga. Just tema eestvedamisel haaras Kalev/Cramo esimesel veerandajal 26:15 juhtohjad.

Tartu noored kuked. Kalev/Cramo lagunes teisel kümneminutilisel perioodil. Mitte totaalselt, aga piisavalt, sest väljakuperemehed said ebaõnnestunud avaveerandaja järel uue hingamise. Heas mõttes Tartu noored kuked ajasid kogenud Kalev/Cramo pallurid närvi ja see haistsid šanssi. Kolm ja pool minutit enne poolajasireeni ägestus hetkeks ka Kalev/Cramo juhendaja Donaldas Kairys, kes noppis endale tehnilise vea. Puhkepausile mindi külaliste 43:35 eduseisus.

Kolmas veerandaeg. Külalised naasid riietusruumist selgelt parema hoiaku ja tahtmisega ning alustasid teist poolaega 14:2 spurdiga. Seejärel said võõrustajad neli lihtsat punkti ja Kairys kutsus oma hoolealused pingile rahunema. Neljandale veerandajale mindi Kalev/Cramo 65:43 eduseisus – mäng tehtud. Tartu ei suutnud imet teha ja Kalev/Cramo jätkab kaotuseta, kui teenis Olybet Eesti-Läti korvpalliliigas hooaja kaheksanda võidu. Tartu kirjutas nelja võidu kõrvale tabelisse kolmanda kaotuse.

Tartul puudub (korralik) keskmängija. Ilmselt enam kui pooled Tartu poolehoidjad tribüünidel mõtlesid: miks lasime Janar Taltsil meeskonnast lahkuda? Ei saa öelda, et Kalev/Cramo pani Reggie Lynchi palkamisega sajaprotsendiliselt täppi, aga korvi all polnud tartlastel tema vastu piisavalt jõudu. Ääremängija Julius Kazakauskas, kes korjas avapoolajal koguni seitse lauapalli, üksi ei jõua ning Rain Raadik ja Kregor Hergmet ei vea Kalev/Cramo-suguse meeskonna vastu välja. Tartul on puudu üks korralik pikk jurakas!