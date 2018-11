Kassai valesti määratud penalti võib tuua VARi Meistrite liigasse juba sel hooajal

Pärast VARi edukat ja igati õigustatud debüüti jalgpalli MMil kinnitas Uefa, et ka nemad plaanivad VARi kasutusele võtta. Septembris anti teada, et alates järgmisest aastast tuleb VAR kasutusele ka Meistrite liigas.

Viimastel nädalatel on aga Uefa hakanud arutama võimalust tuua VAR sarja sisse juba käimasoleval hooajal. Jalgpallisõbrad on VARi positiivselt vastu võtnud ja samuti ka mängijad ise. See on pannud Uefa olukorda, kus algset plaani on hakatud muutma.