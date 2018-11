PSG sattus rassismiskandaali

Skandaali keskmeks on Yann Gboho, üks Prantsusmaa lootustandvamaid noori poolkaitsjaid. Kahjuks on tema nimi tõenäoliselt kogu karjääriks seotud rassismiskandaaliga, mis leidis aset juba enne seda, kui Gboho maailmale oma oskusi näidata sai.

Mediapart vahendab, et Gboho oli juba 13-aastaselt tõeline talent, kuid Prantsusmaa tippmeeskond PSG ei soovinud talle lepingut pakkuda väidetavalt vaid selle pärast, et noormängija oli mustanahaline.

Kuigi algselt ei olnud sellest suurt kisa, siis selle aasta kevadel koorus välja ametlik skandaal seoses PSG jaotamisega noormängijaid skautides. Väidetavalt on PSG-l kasutusel neli erinevat rühmitust, millesse mängijaid jaotatakse. Nende hulgas oli ka «must aafriklane».

PSG kogenud skaut Serge Fournier seletas, et noormängija Gboho oli üks talendikamaid noori, keda ta kunagi mängimas näinud oli: «Andsin talle hindeks 2+. Sellest parem hinne on vaid 1, aga ma ei ole ühelegi mängijale elus seda andnud. Ta on tõeline talent.»