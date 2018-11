Enesekindel Neuville: mul on suurem eelis tulla maailmameistriks

Hyundai piloot Neuville jääb enne Austraalias peetavat viimast etappi MM-sarja liidrist Sebastien Ogier'st maha vaid kolme punktiga. Kui Ogier ütles, et Austraalias on kaardid tema käes, kuna tal on kolme punktine edu, siis Neuville usub, et kui laual on endiselt 30 punkti, siis eelis on just nimelt belglasel endal.

Väljaanne Autospoet uuris, kellel Neuville'i käest, kellel on tema arvates MM-tiitli heitluses eelis. Belglane vastas selle peale enesekindlalt: «Mitte Sebastienil. Mina arvan, et mul on teisena startides piisav eelis, et võrreldes temaga mõni punkt tagasi võtta.»

«Ennustada on muidugi keeruline. Kui mul tekib mõni tehniline probleem, siis on tema koheselt maailmameister. Siiski olen ma veendunud, et see ei ole minu jaoks mingi ebamugav olukord. Punktivahe on nii väike, et kindlasti on tulemas huvitav ralli,» rääkis Neuville.

Lisaks rääkis belglane sellest, et Hyundai meeskonna poolt tehtud muudatused on auto juhitavust parandanud: «Meil polnud enam eriti palju alajuhitavust, millega varem probleeme oli. See on hea märk. Asfaldil on meil veel natuke arenemisruumi. Usun, et vaja on muuta nii seadistusi kui ka arendada auto aerodünaamikat.»