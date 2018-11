Hamilton: meil on Bottasega Vormel 1 ajaloo parim koostöö

Bottas liitus Mercedesega möödunud hooajal ning Hamilton on võitnud nüüd kahel hooajal järjest MM-tiitli. Varasemalt oli Hamiltonil pidevalt probleeme meeskonnakaaslase Nico Rosbergiga, kellega peeti pidevalt tuliseid lahinguid.

Bottas oli hooaja alguses Hamiltoniga praktiliselt sama kiire, pakkudes sõitudes ka väikestviisi konkurentsi. Hooaja teine pool pole Bottasel aga nii hea olnud. Vaatamata kõigele on Hamilton ja Bottas kahepeale kokku võitnud kahe hooajaga 21 sõitu ning ühtlasi on nad teel võitmaks teist hooaega järjest konstruktorite arvestust.

«Meil on üksteise vastu meeletu austus. Ma näen, kui palju ta tulemuste nimel vaeva näeb ja samas näeb tema, kui palju mina kõige selle nimel pingutan. Me ei mängi omavahel mingisuguseid mänge, et üksteist takistada,» rääkis Hamilton Autospordile.

«Tegelikult on asi nii, et me töötame tulemuste nimel pidevalt koos. Kui ma avastan midagi oma seadistuses, mida parandada, räägin seda ka temale. Me saame vabalt suhelda, mis ühtlasi aitab meid mõlemat,» seletas Hamilton.

«Mina arvan, et see on läbi aegade kõige paremini töötav koostöö kahe meeskonnakaaslase vahel Vormel 1 ajaloos. Sel hooajal on ta olnud mitmel korral ülimalt vajalik faktor, kes on aidanud mul etappe võita,» kiitis Hamilton Bottast.