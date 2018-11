Tänak Austraalia ralli eel: matemaatiline võimalus on olemas, alla me ei anna

«Kuigi kõik pole minu enda kätes, on mul jätkuvalt matemaatiline võimalus maailmameistriks tulla. Alla ma ei kavatse anda,» ütles Tänak, kes on viimastel rallidel kogenud ebaõnne.

Mis puudutab aga meeskondlikku arvestust, siis selles vallas on kõik Toyota enda teha. «Oleme tugeval positsioonil,» sõnas Tänak 12-punktilise edu kohta Hyundai ees.

«Meie auto on viimastel etappidel kruusa peal tugev olnud, see annab põhjust enesekindluseks. Austraalia ralli on alati olnud väljakutsete rohke, kuid see etapp sobib meile hästi,» jätkas Tänak.