Mäkinen meeskondlikust tiitlist: meil on põhjust olla enesekindel

«Kõik on valmis hooaja viimaseks etapiks. Meil on suurepärane võimalus võita alles oma teisel aastal meeskondlik maailmameistritiitel. Lihtne ülesanne see pole, kuid meil on põhjust olla enesekindel,» ütles Mäkinen, kelle meeskond Toyota edestab enne viimast rallit Hyundaid 12 punktiga.

«Näitasime nii Hispaania kui Suurbritannia kruusal head kiirust. Tundub, et oleme sellisteks oludeks leidud õiged lahendused. Kõik annavad endast maksimumi, et jõuda meie eesmärgini. Meil on tugev auto ja kolm tugevat sõitjat. Usun, et meil on hea võimalus eesmärk täita,» jätkas Mäkinen.