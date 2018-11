Kas Seim alistab tõstmise MMil enda ja kanged konkurendid?

Just raske ettevalmistusperioodi tõttu ei ole Seimi sihte MMi eel liiga kõrgele kruvitud – mees ise on öelnud, et jääks rahule kohaga esikuuikus. Medaliheitlusesse sekkumine näib hetkel keeruline, sest favoriidikoormat kannavad Armeenlane Gor Minasjan, usbekk Rustam Djangabajev ja mõistagi võistluse ülivõimas soosik, mullusel MMil maailmarekordi 477 kiloni viinud Lasha Talakhadze.

Võistluse avapauk on ka juba tehtud: mehed on teada andud oma rebimise-tõukamise algkaalude kogusummad, kus Seimi leiab 440 kiloga viiendalt kuni kaheksandalt kohalt. Tegu on aga vastaste vastu rakendatud psühholoogilise sõja vahenditega, sest raskusi võib enne võistlust veel 20 kilo jagu muuta ehk tegelikult need arvud midagi ei näita.