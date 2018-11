Fotod: Loeb näitas uut vana mänguasja

Loeb on varemgi Dakaril võistelnud, kuid seda alati Peugeot tehasetiimi ridades ja võidukohustusega, mis küll kunagi realiseerunud pole. Nüüd on seis hoopis teine ja isegi päris mõnus. «Minna võistlema igasuguse pingeta oli mulle ahvatlev ja väljakutsuv. Olla autsaider on midagi, mida ma pole oma karjääris tihti kogenud ja see on selleks seikluseks tore tunne. Me läheme peaasjalikult lustima,» sõnas prantslane.