Täna: kas esikohalt startiv Hamilton lõpetab Brasiilias veidra seeria?

Enne võistlust:

Vihmamärjal rajal käisid sõitjad kvalifikatsiooni kolmandas ehk otsustavas voorus käisid sõitjad rajal kaks korda ja parimaks jäi Hamiltoni rajarekord 1.07,281. «Oli see alles kvalifikatsioon – ilm mängis meile vingerpussi. Ferrarid on sellel nädalavahetusel väga kiired. Olen siin Brasiilias väga õnnelik,» olid Hamiltoni lühikommentaarid.

Eelmisel etapil Mehhikos viienda MM-tiitli kindlustanud Hamilton on senisel neljal tiitlihooajal saanud hakkama kummalise «saavutusega», nimelt pole ta pärast meistriks tulekut suutnud võita ainsatki etappi. Nüüd on tal võimalus see needus murda, ent samas on ajasõidu põhjal konkurentsis ka Ferrarid ja Red Bullid ning Bottaski, kes on kolme tippmeeskonna sõitjatest ainsana sel hooajal veel etapivõiduta.