«Serie A nädal»: Juventus tutistas võõrsil AC Milani

Olgu ära mainitud, et Milaano oli möödunud nädalavahetusel kõvasti rohkem moe- kui jalgpallilinn, sest mõlemad suurmeeskonnad pidid vastu võtma kaotuse. Kui AC Milani 2:0 allajäämine liiga ainuvalitsejale Torino Juventusele oli veel oodatud, siis liigas kolmandat kohta hoidnud Interi 1:4 kaotus Atalantale võttis veidi kukalt kratsima. Mis seal salata, Atalanta on oivalises hoos – esimesest kaheksast mängust kuus punkti teeninud meeskond on nüüd saanud neli võitu jutti.