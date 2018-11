Otsepilt: suurepärases hoos olev Selver kohtub Pärnuga

Enne mängu

Laupäeval ja pühapäeval toimub Eesti klubide osalusel veel seitse kohtumist, kõik need peetakse Lätis. Pühapäev toob ka liiga liidrite duelli, kui vastamisi lähevad praegune esikohameeskond RTU/Robežsardze ja teisel kohal paiknev Tartu Bigbank.

Suurepärases hoos olev Tallinna Selver tõusis nädala keskel pärast Limbaži alistamist liigatabelis 17 punktiga kolmandale kohale. Ka Pärnu VK saab tänasele mängule vastu minna võidu pealt, kui eile saadi Rakvere Võrkpalliklubist jagu 3:1. Liigatabelis on Pärnul punkte 13, mis annab viienda koha.

Pärnu peatreener Avo Keel rääkis, et meeskond püüab järjepidevalt oma ebakindlusi likvideerida ja kvaliteeti tõsta. «Oleme oma asjad selgeks rääkinud ja püüame tegutseda võimalikult hästi. Meie mäng käib jätkuvalt liiga palju üles-alla, ka eilses kohtumises Rakverega oli kõikumisi ja halbu momente. Selveri puhul tuleb jälgida, et nende ründajad liiga suurde hoogu ei lähe, tuleb neid pidurdada ja see nõuab eelkõige blokis korrektsust,» sõnas Keel tänase mängu eel.

Saaremaa Võrkpalliklubi mängib laupäeval kell 18.00 Daugavpilsi ülikooliga ja pühapäeval kell 16.00 Jekabpilsi Lušiga. Vahepeal edukalt eurosarjakohtumise pidanud Saaremaa hoiab tabelis 15 punktiga neljandat kohta.

Saaremaa peatreener Urmas Tali loodab mõlemast mängust positiivset tulemust. «Läheme Lätti ikka võidumõtetega, aga nii Daugavpils kui Jekabpils on üllatusvõimelised ja mingit hinnaalandust teha ei saa,» sõnas Tali. Saaremaaga on liitunud ka uus mees, poolakast sidemängija Lukasz Makowski. «Esmamulje on paljulubav, oskused on tal olemas, näis, kuidas ta meeskonnaga kohaneb,» ütles juhendaja Makowski kohta.

Tartu Bigbanki ootab esmalt laupäeval kell 20.00 ees kohtumine Jelgava Biolarsiga, päev hiljem mängitakse kell 15.00 RTU/Robežsardzega. Bigbank on tabelis RTU järel 18 punktiga teine.

Liigatabelis 9 punktiga kuuendat kohta hoidev Rakvere Võrkpalliklubi peab ühe mängu, minnes laupäeval kell 18.00 vastamisi Limbažiga. Peatreener Andres Toode kaotusega naasta ei plaani.

«Seda matši läheme kindlasti võitma, võib isegi öelda, et see peaks olema kohustuslik võit. Oleme oma mängu samm-sammult parandanud, oleme aina meeskondlikumalt tegutsema hakanud ja ei saa kurta hetkeseisu üle. Viimases kohtumises Pärnuga oli meilgi võimalust see viiendasse geimi viia, ent tegime liialt omavigu, ses osas peame end parandama,» kommenteeris peatreener.

TalTech kohtub laupäeval kell 19.00 RTUga ja pühapäeval kell 14.00 Jelgavaga. Liigatabelis on TalTech 7 punktiga üheksas.

Peatreener Janis Sirelpuu sõnul on RTU liidrikoht ja Jelgava viimane positsioon tema jaoks mõneti üllatuslikud. «Mängumehi on ju Jelgavas küll, ei tea, mis nende kehva hooaja algus tagamaad on. Ka RTU vastu me suurt aukartust tunda ei tohiks, midagi üle mõistuse seal pole. Loodame kindlasti nädalavahetuselt punktilisa teenida,» ütles Sirelpuu.