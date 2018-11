Otsepilt: Kalev jahib sisepingete küüsis oleva Peterburi tippklubi vastu võidulisa

Enne mängu:

Kalevi järjestikused võidud Krasnodari Lokomotiiv-Kubani ja Zielona Gora üle tähendavad seda, et Eesti esindusklubi on kerkinud 3 võidu ja 4 kaotusega ülitihedas tabelis seitsmendale kohale. Liidripositsiooni jagavad seitsme vooru järel täiseduga jätkavad Moskva CSKA ja Moskva oblasti Himki, Zeniit paikneb 3 võidu ja 2 kaotusega neljandal positsioonil.

Vassili Karasjov alustas oma viiendat hooaega Zeniidi peatreenerina kahe kaotusega, jäädes esmalt 64:96 alla Krasnodarile ja seejärel ka 91:93 Astanale. Viimatistes kohtumistes on meeskond noppinud aga kolm kindlat võitu Riia VEF-i (86:77), Krasnojarski Jenissei (116:81) ja Permi Parma (84:76) üle.

Zeniidi eelmise hooaja seitsmest leegionärist lahkusid kuus (kõik ameeriklased), alles jäi vaid serblane Marko Simonovic. Peterburi tänavusest seitsmest leegionärist tuntuim on maailma skaalal kahtlemata Brandon Jennings, kes saabus Venemaale pärast üheksat hooaega NBAs. Kunagise superlootuse karjääri tipphetkeks jäi hooaeg 2011-12, kui tagamängija viskas Milwaukee Bucksi ridades keskmiselt 19 punkti mängus. Zenitis on 28-aastane Jennings visanud seni keskmiselt 10 punkti mängus.

Zeniidi väärt täienduste hulka kuulub kahtlemata ka Iisraeli tagamängija Gal Mekel (30), kes on pika karjääri jooksul mänginud erinevates Euroopa tippklubides ja ka kaks hooaega NBA-s. Mullu Gran Canarias pallinud Mekel on kerkinud Zeniidis kiiresti keskseks mängijaks, seni on ta saanud kirja enim nii mänguminuteid (29), punkte (15) kui ka korvisööte (7).