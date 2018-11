Video: maruvihane Verstappen läks Oconile kättpidi kallale, Hamilton nõelas vastu

Võitja Hamilton lausus aga, et aimas avariid ette. «See ei üllatanud mind, sest märkasin, kuidas nad võidu sõidavad. Samas ei käinud sõit koha peale. Max on seda tüüpi sõitja, kes läheb kõigiga võitlema, ja vahel maksab see kätte,» arvas britt. Ka ruumis, kus sõitjad enne pjedestaalile astumist end värskendavad, sõnas ta Verstappenile: «Igaühel on õigus ring tagasi võtta.» - «Aga mitte sel moel ja liidrilt,» vastas Verstappen.