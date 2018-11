Skandaal tõstmise MMil: korraldajad nimetasid koondise treeneriks steroide söönud valemängija

WADA andis ajakirjanikele üle materjalid, millest nähtub, et neljadel olümpiamängudel võistelnud Bazarbajev, kes on üks riigi kuulsamaid sportlasi, nimetati juba 2016. aastal ehk nelja-aastase keelu esimesel aastal koondise abitreeneriks. Nüüd ähvardavad nii teda kui ka Türkmenistani alaliitu sanktsioonid.

Rahvusvahelise Tõsteliidu (IWF) veebilehelt selgub, et naiste 55 kg kaalukategoorias MMil isikliku rekordiga seitsmenda koha saanud Kristina Šermetova treeneriks on märgitud keegi Ümürbek Bazarov. Tegelikult on tegemist sellesama 37-aastase Bazarbajeviga, kes andis 2015. aastal Houstonis peetud MMil anaboolseid steroide sisaldanud dopinguproovi.