Video: Tänak, Neuville ja Ogier panid end proovile suvisel bobirajal

Tänak: matemaatiline võimalus on olemas

Tänak kaotab enne viimast etappi teiseks langenud Neuville'ile 20 punkti, ekstiimikaaslane Ogier on 23 punkti kaugusel. Parim võimalus, kuidas Tänak võib veel maailmameistriks tulla, on võit Austraalias. Sellele järgnevad kõikvõimalikud permutatsioonid. Punktikatsega koos võib Tänak seega teenida kuni 30 punkti, mis tähendab, et Ogier tohib maksimaalselt lõpetada seitsmendanaja teenida ühe lisapunkti Power Stage'ilt. Neuville võib olla parimal juhul viies, aga siis ei tohi ta viimasel katsel mingil juhul esiviisikusse mahtuda.