Oconiga kokku põrganud Verstappen: ta on alati idioot olnud

«Ma kaotasin nädalavahetusel võidu, aga loodetavasti saame 15 aasta pärast selle juhtumi üle naerda. Ma mõistan, et Oconil on õigus minust mööduda, kui ta on selgelt kiirem, aga ta peab vaatamata sellele olema ettevaatlik. Mis ma oskan öelda, ta on alati olnud idioot,» lausus Verstappen.

«Red Bulli meeskonna pealik Helmut Marko oli samuti Oconi tegevuse pärast tulivihane ning mainis ühtlasi ära, et see oli kõik selleks, et oma tulevast kohta Mercedese meeskonnas kindlustada: Ocon on lihtsalt sõitja, kes üritab Mercedesega lepingut teenida. Lisaks on ta täiesti poolearuline.»