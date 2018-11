Autoralli MM-sari jõuab uuel aastal tõenäoliselt Liverpooli

Walesi ralli korraldajad külastasid eelmisel kuul Kataloonia MM-rallit ning said sealt indu juurde muuta ka veidi oma ralli käiku. Nimelt on neil plaan viia ralli pidulik start ning esimene kiiruskatse Liverpooli.

«Barcelona linnakatse on üks hooaja silmapaistvamaid linnakatseid. Nüüd on Walesi ralli korraldajad pidamas küllaltki edukaid läbirääkimisi seoses paanuga tuua linnakatse ka Liverpooli. Liverpool on lähedal praegusele hooldusalale Deeside'is ning ka võimalikule uuele hooldusalale Llandudno's,» rääkis usaldusväärne allikas Autospordile.