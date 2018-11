Saaremaa VK püüab Taanis Gentofte vastu eurosarjas edasipääsu

Täna hommikul jõudis Saaremaa Taani ja vaatas üle ka saali. «Saal on veidi kõrgema laega, kui TTÜs, täiesti mängitav, ootasin hullemat,» kommenteeris peatreener homset mängupaika, kus täna õhtul ka esimene treening tehakse. Nädalavahetusel Selverile kaotamise kohta lisas juhendaja: «See kohtumine tuli võimalikult säästlikult ära pidada ja põhimehi mitte väga kurnata. Tulemus oli nagu oli, aga eesmärk oli, et kogu meeskond saaks tervena Taani tulla.»

Kuigi avamängust võeti kaasa 3:0 võit, usub juhendaja, et vastased suudavad kodupubliku toel tegutseda avamänguga võrreldes paremini. «Peame valmis olema selleks, et nad mingeid asju muudavad. Meie oleme oma analüüsid teinud ja vaatame veel videod üle. Määravaks saab, kui hästi me suudame oma individuaalseid tugevusi ära kasutada. Siis on meil lihtsam oma joonist hoida ja nende tegutsemist mõjutada. Eks nemad on samuti mingid järeldused teinud, usun, et näiteks diagonaal tegutseb teisiti kui avamängus,» lisas Tali.