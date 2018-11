Vanameister Federer ei suuda enam närvidega toime tulla?

Sky Sportsi reporter Annabel Croft avaldas, et Federeri halbades esitustes on süüdi tema närvid: «Olen juba varem uurinud, kas Federeri selle aasta tulemuste taga on närvid. Ta on ka ise seda kergelt maininud. Me ei ole harjunud teda selliselt väljakul nägema.»