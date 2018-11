Statistikapomm: Austraalia ralli toimub ajaloo suurima jalgpallitapatalgute paigas

Austraalia ralli kogukilometraaž on 1017 kilomeetrit, millest 24 kiiruskatset võtavad enda alla 317,64.

16 kiiruskatset on tänavu läbinud uuenduse – kas neid on mullusega võrreldes veidi ümber tehtud või sõidetakse neid tagurpidi.

Ainus täiesti uus katse on reedene Coldwater, mille 14,12 kilomeetrit läbitakse kahel korral.

Ogieri kolm esikohta (koos Mikko Hirvoneni ja Marcus Grönholmiga) on vaid üks vähem ralli rekordist – Juha Kankkunen jäi maakera kuklapoolel alistamatuks neljal korral.

Austraalia ralli on olnud rallispordis revolutsiooniline – tegu on esimese võistlusega, kus hakati aega mõõtma sekundikümnendikes ja seal nägi aastal 1991 ka esimest korda publikukatset. Seda eelmises võistluspaigas, Perthi Langley Parki katsel, kus võeti mõõtu paarisrajal ehk mees mehe vastu duellis.

Alates 2009. aastast on Austraalia ralli koduks New South Walesi piirkond, aastast 2011 konkreetselt Coffs Harbour. Praeguseks on toimumiskoht muutunud aga probleemiks, sest pealtvaatajaid seal eriti ei leidu.