Djokovic kaitses Federeri: ta ongi erikohtlemist väärt

Teema tõstatas üles Prantsusmaa tennisist Julien Benneteau, kes ütles intervjuus, et tennisturniiride korraldajad teevad Federerile liiga palju erisusi. Seda eriti tema matšide algusaegu planeerides.

Konkreetselt võttis karjääri parimal juhul 25. positsioonil paiknenud Benneteau ette Austraalia lahtised, öeldes, et Federer mängis tänavu oma 14 matšist vähemalt 12 hilisel kellaajal. Nii ei pidanud ta kannatama põrgukuumust.

Samuti ütles ta, et Federeril on Austraalia lahtiste turniiridirektori Craig Tileyga huvidekonflikt, sest Tiley on seotud Federeri ellukutsutud tenniseturniiri Laver Cupiga.