Astana mänedžer: Kangert tahtis proovida midagi uut ja see on täiesti normaalne

Kangert teatas sel hooajal, et jätkab karjääri USA profitiimis Team EF Education First-Drapac. Täna avaldas Astana pressiteate, kus tänas kogu meeskonda hooaja eest.

«Tanel on suur sportlane ja suurepärane mägironija, kes veetis kaheksa imelist hooaega Astanas. Ta aitas meeskonna mitme suurtuuri võiduni. Nüüd oli tal aeg meeskonda vahetada ning karjääris uus lehekülg pöörata. Ta tahtis proovida midagi uut ja seda uues tiimis,» rääkis Fofonov.

«See on täiesti normaalne. Me austame Taneli otsust ning soovime talle tema karjääris edu. Tänan teda kõikide nende aastate eest,» jätkas Fofonov.