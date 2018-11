Mäkinen: meil on jaapanlasega suured plaanid

Järgmisel aastal teeb Katsuta koos kaardilugeja Marko Salmineniga kaasa WRC2 hooaja, kuid lisaks sellele on lubatud ka hiljem avaldada mõningad faktid tuleva hooaja kohta.

«Tahaksime teda WRC auto roolis näha. Tore oleks, kui ta oleks saanud Jaapanis sõita. Ta teab sealseid olusid hästi ning see oleks olnud vahva lugu,» avaldas Mäkinen kahetsust, et Jaapani MM-etapp järgmise aasta kalendrist välja jäi. «Tahame teda treenida, teda teotada ning nõustada. Seejärel vaatame, mis maal me omadega oleme.»