M-Sport loobub Ogier’ nimel meeskondliku tiitli jahtimisest

Ogier edu enne MM-sarja viimast etappia Austraalias on kõigest kolm punkti Thierry Neuville'i ees. Tootjate arvestuses on sarja juhtimas Toyota, kellest M-Sport on maas 25 punktiga. Maksimaalselt saavad meeskonnad koguda Austraalias 43 punkti.

Meeskonna pealik Malcolm Wilson lausus, et Austraalias minnakse siiski püüdma vaid Ogier' sõitjate arvestuse MM-tiitlit vaatamata võimalustele tulla ka tootjate arvestuses võitjateks: «Meie jaoks on tootjate arvestuses võitlus lõppenud.»

«Me paneme nüüd Austraalias kõik oma oskused ja ressursid selle peale välja, et Ogier suudaks võita ka kuuenda maailmameistritiitli. See on kõik, millele me keskendume ja mille nimel meeskonnaga endast parima anname,» rääkis Wilson Motospordile.

«Ma ei ole kunagi näinud sellist vaimset tugevust ja asjadele lähenemist nagu Sebastien ja Julien (Ingrassia) seda näidanud on. Nad annavad endast kõik, et olla veelgi kiiremad. See on imeline, mida nad Walesis ja Hispaanias tegid, et tagasi MM-sarja liidriteks tõusta,» lausus Wilson.