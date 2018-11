Interi ründaja jääb Sengali koondise juurest eemale jalgpalliliidu ülima käpardlikkuse tõttu

Senegali jalgpalliliit mitte lihtsalt ei jätnud kirja saatmata, vaid see saadeti valele meiliaadressile. «Me saatsime kirja Interi meeskonnale, et saada ründajat koondise juurde. Kahjuks saatsime kirja klubi vanale e-posti aadressile, mida Inter enam ei kasuta. Nad on oma e-posti aadressi muutnud,» selgitas Senegali jalgpalliliit olukorda.

«Hetkel on olukord selline, et me ei saa kahjuks Keita Balde't vajalikes kohtumistes kasutada. Kutse on hiljaks jäänud ja meeskond on temaga arvestanud,» avalikustas Senegali jalgpalliliit segase olukorra tagamaid.