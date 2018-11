Latvala: ma pole maha matnud unistust MM-tiitlist

«Ma olen nüüdseks olnud juba MM-sarjas päris pikka aega, aga selle põhjuseks on see, et ma ei ole siiani täitnud oma eesmärki ja unistust, milleks on loomulikult maailmameistriks tulek,» rääkis Latvala Austraalia ralliväljaandele põhjusest, miks ta siiani MM-sarjas sõidab.