Väikelapse isa Lappi tihedamast kalendrist: kõige raskem on abikaasal

«Minu jaoks on MM-sarja juures kõige raskem faktor see, et nii palju tuleb reisida. Eriti raskeks teeb kodust eemal oleku see, et mul on kaks last. Üks on nüüdseks vaid 14-nädala vanune,» rääkis Lappi Austraalia ralliportaalile WRC sarja ebameeldivatest külgedest.

«See ei ole mitte ainult keeruline minule. Eriti raske on mu abikaasal, kes peab nendega üksi kodus olema. See on raske, aga kui teemaks juba tulevad erinevad takistused ja raskused, siis ei olegi olemas perfektset olukorda nende lahendamiseks,» rääkis Lappi.