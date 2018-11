Postimees Austraalias. Latvala hakkas juba ammu meeskondlikule tiitlile mõtlema

«Kindlasti on meeskondliku tiitli kindlustamiseks vaja seda, et kaks meie autot oleksid esiviisikus. Muidugi paneb Ott kõik maksma. Tal on vaja võidelda, tal on vaja võitu ja teiste poiste ebaõnne. Muidugi toetame selles Otti,» kommenteeris Latvala.

Latvala teab, et hooaja viimasel etapil Austraalias on vaja riske võtta, aga samas võivad need ka karmilt kätte maksta. «Oleme leppinud, et vaid sõidust, heast sõidust ei piisa. Proovisin Hispaanias ja Walesis võidelda, aga ilmselgelt annan endale aru, et kui mängus on palju, siis see, mis ma tegin Hispaanias (Latvala pingutas üle ja purustas rehvi – toim), enam korduda ei tohi.»