Hooaja avastarti ootav Ilves: trennist on juba villand saanud

«Trennist on juba villand saanud, ootan juba esimest starti. Üleforsserida kohe alguses ei taha, seega suuri ootusi Rukale pole pannud,» rääkis 22-aastane elvalane enam kui nädal enne hooaja avastarti.

Vormi üle Ilves ei nurise. Peale selle tundub, et arengus on tehtud korralik samm edasi. «Hüppevorm on võrreldes suvega paremaks läinud. Enesekindlus on olemas, alati saab paremini ning meil on veel veidi aega, et seda timmida. Suusavorm on tugev keskmine. Esimesed võistlused näitavad, kuidas teistele vastu saan. Mootor on vaja esimeste nädalatega tööle saada,» kommenteeris Ilves.

Sellel hooajal saab Ilves MK-sarja raames osaleda ka kodumäel ja -radadel, sest jaanuari esimesel nädalal peetakse MK-etapp Otepääl. «Hüppemägi on seal raske, sest on madala lennuga. Sellisel väikesel mäel võivad vahed sisse tulla küll,» kommenteeris Ilves koduseid olusid.

Ilves lisas: «Otepää on hooaja tähtsaim võistlus MMi kõrval. Plaan on võistluste kaupa vorm paremaks saada ja jaanuari algul ikka heas vormis olla. Ennustust, mis koha kodusel etapil saan, ei taha öelda, kuid suund on võetud hooaja parima vormi saavutamise nimel selleks võistluseks ja ka MMiks. Suusamäel on võimalik 100 meetri peale hüpata, alla 95 meetri hüpates esikümnesse asja pole. Loodan, et tehakse pikki hüppeid.»

